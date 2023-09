Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti: le iniziative di Asl3, Asl4 e ospedali genovesi

Genova. La Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, World Patient Safety Day 6, che si celebra il 17 settembre, quest’anno è stata dedicata al coinvolgimento dei pazienti, dei familiari e dalla comunità nella sicurezza dell’assistenza.

“Si tratta di una giornata di grande rilevanza – afferma Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – per cui in tutti i territori della Regione, insieme alle Asl e agli ospedali liguri, sono state organizzate iniziative per sensibilizzare gli operatori sanitari e la popolazione. Il coinvolgimento di pazienti, famiglie e associazioni è uno dei temi principali per rendere l’assistenza sanitaria più sicura e promuovere la cultura della sicurezza, i corretti comportamenti e la prevenzione dei rischi”.

