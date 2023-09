La voce di Deborah J. Carter con il trio spezzino Cidale-Corradi-Piscitelli

Unica data in Italia della cantante americana Deborah J.Carter, stasera alle 21.30 presso l’imbarcadero di Porto Venere. (prenotazione 3312341151 o +55 11 96186-6611 Whatsapp).

Deborah J. Carter, definita dalla prestigiosa rivista Music Maker “absolutely top-class” e molto apprezzata nella scena jazz mondiale grazie alla sua voce potente e swingante. La cantante, anche compositrice e arrangiatrice, è una delle figure più dinamiche della scena jazz mondiale. Nata negli Stati Uniti, è cresciuta tra le Hawaii e il Giappone, dove ha iniziato a studiare teoria musicale e composizione. Il viaggio è una costante nella vita della vocalist che si esibisce in festival e jazz club jazz d’Europa e Asia, con diverse formazioni da piano duo a grandi orchestre. Il suo primo album, “Scuse me” è stato pubblicato nel 1998. Hanno fatto seguito “Round Moonlight”, nel 2002; “Girl-talking!”, nel 2004; “Blue Notes and Red shoes” nel 2009; “Diggin’ the Duke” nel 2015 e “Daytripper” nel 2016.

