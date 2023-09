Mafie in Liguria, per la DIA la ‘ndrangheta rappresenta il principale fenomeno criminale. Anche nello Spezzino

È stata pubblicata ieri la Relazione semestrale della DIA relativa ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso avvenuti nella seconda parte del 2022. Analisi realizzata sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione e “conferma, ancora una volta, che i sodalizi mafiosi prediligono agire negli ambiti illeciti che destano minore allarme e riprovazione sociale ma che generano ingenti profitti gradualmente immessi nei circuiti legali con conseguenti effetti distorsivi delle regolari dinamiche dei molteplici mercati”.

Fatti che hanno riguardato anche la Liguria dove gli esiti giudiziari delle più significative indagini antimafia hanno documentato che “la criminalità mafiosa calabrese rappresenta il principale fenomeno criminale autoctono presente in loco con proprie articolazioni strutturate e, nello specifico, i locali di Genova e Lavagna (GE), Ventimiglia e Bordighera (IM), indicando nella “Liguria” una macro-area sottoposta al controllo delle cosche calabresi ivi insediate. In merito alle altre espressioni di criminalità organizzata – si legge ancora – in particolare campana e siciliana, pregresse iniziative sia preventive, sia repressive hanno tracciato l’esistenza di singole proiezioni extraregionali di camorra e mafia siciliana, ancorché non organizzate in sodalizi strutturati, attive sia nei mercati legali che illegali”. Il report sottolinea poi come “Tutte le aree liguri vedono poi l’operatività di sodalizi criminali stranieri, spesso costituiti da extracomunitari irregolari, di etnia africana, sudamericana o dell’est Europa, operanti in attività illecite anche molto diversificate, ma principalmente riconducibili alla commercializzazione di stupefacenti dove le organizzazioni albanesi si collocano a un livello superiore, in quanto si sono dimostrate ben strutturate a livello internazionale e capaci di interloquire direttamente con i cartelli sudamericani per l’importazione, dai paesi tradizionalmente produttori, di ingenti quantità di cocaina. In merito alle attività illecite, il settore di primario interesse della criminalità si concentra sul traffico di stupefacenti che, per la conformazione geografica del territorio, trova negli scali marittimi regionali snodi privilegiati per l’importazione di ingenti quantitativi di cocaina, provenienti dal Sudamerica”.

Per quanto riguarda lo Spezzino la Direzione Investigativa Antimafia ricorda come “nell’ambito dell’operazione “Maglio 3”, era stata prospettata l’operatività di una cellula criminale, ricondotta nell’alveo del cartello mafioso reggino, attiva a Sarzana. L’epilogo processuale della predetta indagine ha determinato l’assoluzione dell’unico imputato ritenuto il vertice della citata compagine”. “Sono poi recentemente emersi gruppi familiari, attivi in diversificati settori economici, ritenuti contigui a contesti di ‘ndrangheta crotonese. Il 3 agosto 2022, a Luni Mare, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, di un soggetto con pregiudizi di polizia, trovato in possesso di 27 kg. di hashish suddivisi in 44 panetti, nonché di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, con silenziatore e con il relativo munizionamento. La famiglia del soggetto è da tempo radicata nello spezzino e ritenuta vicina alla cosca di Sinopoli (RC)”. Nel rapporto viene citata anche Bolano “dove è stata rilevata la presenza di un gruppo originario di Cutro, titolare di attività imprenditoriali nella commercializzazione degli inerti, nell’autotrasporto e nell’immobiliare, legato da vincoli di parentela e di relazione con personaggi contigui alla cosca “GRANDE ARACRI” di Cutro (KR), oggetto dell’operazione “Aemilia” della Procura Distrettuale di Bologna”. “A La Spezia è stata rilevata la presenza del gruppo familiare di Crucoli (KR) il cui capo, coinvolto nel traffico internazionale di cocaina, è stato assassinato, con modalità mafiose, il 14 agosto 2012 a Crucoli (KR)”.

