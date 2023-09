Nuova diga, Bucci: “Io avrei fatto tutti i cassoni a Pra’, comunque ci sarà il cantiere”

Genova. Qualcuno ha detto che l’atto formale del neocommissario dell’autorità portuale di Genova, Paolo Piacenza, è arrivato “giusto in tempo”, ovvero prima che un altro commissario, quello alla nuova diga foranea, fosse nominato. Il riferimento è al sindaco di Genova Marco Bucci, il cui nome circola più che in maniera insistente per quel ruolo. La nomina dovrebbe arrivare a breve.

L’atto di palazzo San Giorgio di cui stiamo parlando è quello che stabilisce ufficialmente che i cassoni della nuova diga non saranno realizzati al porto di Pra’, neppure quelli di piccole dimensioni, come per qualche mese era sembrato sarebbe accaduto.

