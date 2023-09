Parco dell’Aveto: calendario 2024, un concorso fotografico

Dal Parco dell’Aveto

Si avvicina la fine dell’anno e anche il tempo per realizzare il nuovo calendario del Parco dell’Aveto che, edito ormai da diversi anni, ci piace pensare sia uno “strumento” che accompagna lungo tutto l’anno chi lo possiede, con le sue belle foto e le immagini del Parco e delle sue attività, del territorio, dei pregi culturali e naturali, dei prodotti locali e dei piatti tipici, delle tante attività outdoor…

Per questa edizione vorremmo introdurre una novità e lanciare il concorso fotografico “Un anno nel Parco dell’Aveto” per selezionare 13 immagini di paesaggi del Parco in ogni sua stagione da pubblicare nel calendario 2024 del Parco, in modo da coinvolgere i nostri più affezionati visitatori nella sua preparazione.

