“Pesto e Cannabis contengono entrambi rischi”: bufera sulle dichiarazioni dell’ex “sardina” Santori

Liguria. Un vasetto di pesto portato in consiglio comunale a Bologna da Mattia Santori, ex “sardina” oggi consigliere del Pd, fa scoppiare la polemica. Tutta colpa della “dimostrazione” che Santori ha voluto dare per dirsi contrario alla decisione del governo di inserire nel testo unico sugli stupefacenti il Cbd, il cannabidiolo, decretando così che la cosiddetta “cannabis light” è a tutti gli effetti uno stupefacente.

“Questo è un vasetto di pesto di una nota marca italiana e questo è un vasetto di infiorescenze di Cbd di una nota marca italiana – ha detto Santori arrivando in consiglio comunale con i due barattoli – Entrambe le aziende che producono questi vasetti possiedono la partita Iva, pagano le tasse e i dipendenti, rischiano capitale proprio”. Santori ha quindi fatto notare, provocatoriamente, che “entrambi i prodotti contengono rischi per la salute. Sul pesto c’è scritto che può contenere tracce di frutta con guscio, che per le persone allergiche può essere mortale, come gli zuccheri per le persone diabetiche.

