Rigassificattore, Russo spara zero su Lambertini: “Chi non partecipa alle riunioni non capisce i processi”

Savona. “Sono davvero molto dispiaciuto che il sindaco Lambertini ceda alla politica della contrapposizione degli schieramenti bollando l’incontro di 12 amministrazioni come una levata di scudi della sinistra“. Il sindaco di Savona Marco Russo, intervenuto in consiglio comunale straordinario monotematico sul rigassificatore, spara a zero sul sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

Il sindaco fa riferimento al secondo tavolo dei sindaci di ieri pomeriggio dove si sono incontrate tutti i Comuni coinvolti dal progetto e aggiunge: “E’ proprio vero che non partecipare alle riunioni comporta l’effetto di non capire i processi. Così come il presidente Toti, non partecipando ai confronti, non capisce quello che accade sul territorio, così anche il sindaco Lambertini”.

