Schianto auto-moto a Pra’, ventenne gravissimo al San Martino

Genova. Ancora un grave incidente sulle strade del capoluogo ligure. Un ventenne è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Martino dopo essersi scontrato con un’auto mentre era in sella alla sua moto a Pra’.

L’incidente è avvenuto in via Pra’, dopo lo svincolo autostradale, poco prima delle 9. Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa Ponente, per il trasferimento in ospedale in codice rosso. Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito gravissime, tanto da rendere necessaria una manovra di rianimazione sul posto.

