Sestri: “L’impegno per un nuova struttura del Bagnun, è un fatto certo”

Dall’ufficio stampa di Claudio Muzio “Sestri per tutti”

“L’impegno della maggioranza che amministra Sestri Levante a realizzare una nuova struttura per il Bagnun a Riva Trigoso è un fatto certo, perché si tratta di un patrimonio di tutto il Comune e di tutto il comprensorio. In tal senso, le dichiarazioni del sindaco e dei consiglieri di maggioranza, tra cui quelle del sottoscritto, sono state chiare”. Così il consigliere comunale di Sestri Levante Claudio Muzio, del gruppo “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni”, commenta l’approvazione in aula, nella serata di ieri, dell’ordine del giorno relativo alla ricostruzione della sede del Bagnun a Riva Trigoso.

» leggi tutto su www.levantenews.it