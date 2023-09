Variante Aurelia Bis, Rixi: “Entro fine 2025 ultimati lavori di un’opera strategica”

“L’intermodalità nel settore viario è strategica per la Liguria. La conferma arriva anche dalla consegna dei lavori, avvenuta oggi, dello stralcio C della Variante Aurelia Bis, la nuova opera stradale che garantirà miglioramento ed efficienza della viabilità d’accesso all’hub portuale della Spezia, attraverso strade comunali, secondarie e di raccordo con l’autostrada. L’intervento, che sarà completato entro dicembre 2025, prevede un investimento complessivo di oltre 105 milioni di euro e rappresenta il completamento, insieme agli stralci A e B, dello strategico collegamento all’area portuale. Si tratta di un progetto di grande sviluppo urbanistico e infrastrutturale che prevede anche la realizzazione di importanti opere come lo svincolo di San Venerio, i tre tunnel, “Felettino II’, “Felettino III” e “Le Fornaci I” e le rampe dello svincolo “Melara” per il collegamento con il raccordo autostradale, che consentirà l’innesto dell’intera variante Aurelia sulla bretella La Spezia – Santo Stefano Magra. Per i cantieri già avviati va segnalato che lo stralcio A, con un investimento di oltre 51 milioni di euro e una lunghezza di 1800 m, oltre alle rampe dei due svincoli, rappresenta l’interconnessione tra i caselli della A12 ed il porto di La Spezia, dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di Buonviaggio. Lo stralcio B invece, con una lunghezza di 1035 m, oltre alle rampe dei due svincoli, si sviluppa tra Felettino ed il raccordo autostradale, dallo svincolo di Buonviaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio incluso, per un investimento di 51 milioni.” Lo dice in una nota il deputato e vice ministro del Mit Edoardo Rixi.

“La consegna dei lavori dello stralcio C della Variante Aurelia Bis – aggiunge la senatrice Pucciarelli – è un’ottima notizia. Si tratta dell’infrastruttura viaria relativa alla viabilità d’accesso per l’hub portuale della Spezia, che va a completare il collegamento con l’area portuale insieme agli stralci A e B che sono già stati consegnati. Per un investimento di 105 milioni di euro si avvicina sempre di più la realizzazione di un’opera strategica e fondamentale per il porto e tutto il territorio spezzino. Un netto passo in avanti che nasce dalla collaborazione tra istituzioni e per il quale desidero ringraziare anche il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sempre al lavoro per rispondere alle esigenze del Paese e del territorio”.

