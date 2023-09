Venere e San Terenzo ancora chiuse. Paoletti: “Fognature, a Provincia spetta anche controllo”

Persiste il divieto di accesso e balneazione riguardante le spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo paese, scattato lo scorso 2 settembre. “Purtroppo siamo ancora nell’attesa delle relazioni definitive dell’Istituto Superiore di Sanità”, spiega il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, in un intervento sul suo profilo Facebook. Com’è noto, nei giorni scorsi hanno preso via indagini per verificare la presenza di rotavirus in seguito alle gastroenteriti riscontrare in decine di bambini che, secondo quanto appreso, avevano fatto il bagno nelle due spiagge ora chiuse. Secondo quanto si apprende, gli esiti degli esami relativi ai secondi campioni prelevati potrebbero arrivare domani. Ma ad ora, come detto, le due spiagge restano chiuse. E le spiagge, assieme alle scuole, saranno al centro della riunione di consultazione, aperta alla cittadinanza, convocata per lunedì prossimo dal Comitato di frazione di Lerici (ore 17.30 nella sede di Via Petriccioli 82), in vista di una futura assemblea pubblica.

Nel menzionato intervento social, poi, Paoletti interviene anche sulla recente nota della Provincia inerente l’attuale situazione lericina, in particolare sul passaggio in cui l’ente provinciale rileva che “la competenza dell’Ato idrico riguarda la programmazione degli interventi relativamente alla rete fognaria e non la gestione diretta della stessa che è attuata, appunto, dal gestore. La competenza dell’Ente riguarda le azioni finalizzate all’organizzazione strategica del servizio, ovvero alla programmazione e pianificazione degli interventi a lungo termine, e le attività che vengono approvate, anche su base di piani d’ambito, attraverso i processi decisionali a cui partecipano i sindaci dei Comuni”. Una spiegazione in merito alla quale il primo cittadino lericino spiega di condividere appieno “che responsabile della gestione fogne è Acam-Iren e che, pertanto, è nel gestore che va accertata principalmente ogni responsabilità”, concordando altresì sul fatto “che alla Provincia spetta la programmazione e la pianificazione degli interventi. Ma – continua Paoletti – anche il controllo aggiungo io. Tutto assolutamente vero. Delle fognature si occupano la Provincia (art. 19 Tuel) e Acam titolare e gestore delle nostre fogne”. Insomma, per il sindaco quanto delineato dalla nota della Provincia “è assolutamente corretto e definisce il perimetro delle competenze in tema scarichi fognari. Un sistema che si realizza – conclude il primo cittadino – attraverso l’attività integrata dell’Ente Provincia e del gestore Acam”.

