Via le corriere da Piazza Chiodo: Atc al lavoro per trasferirle in Via Diaz, che cambierà senso di marcia

Una piccola, grande rivoluzione sta per concretizzarsi nel trasporto pubblico locale, soprattutto per quel che riguarda i ragazzi delle scuole superiori. Nelle prossime settimane, infatti, le corriere dell’orario di uscita da scuola dirette verso la Val di Vara e la Val di Magra cambieranno fermata di partenza e lasceranno una volta per tutte Piazza Chiodo. La nuova collocazione dell’hub non è ancora stata definita ufficialmente, ma tutti gli indizi portano verso Via Diaz. Rimangono sullo sfondo, invece, le eventualità della permanenza nella piazza di fronte all’ingresso dell’arsenale e del trasferimento (anche solamente temporaneo) di fronte alla caserma della Capitaneria di porto o sugli stalli dei bus turistici in Viale Italia.

Ieri mattina i tecnici della Provincia e di Atc esercizio e la Polizia locale hanno effettuato un sopralluogo e alcune prove di svolta di un mezzo extraurbano da Via Diaz a Viale Italia, quindi contromano rispetto all’attuale senso di marcia. La simulazione è andata bene: gli spazi per far girare l’autobus ci sono.

L’ipotesi in questione quindi non è soltanto la più probabile, ma anche quella in fase più avanzata.

Con il ritorno in vigore dell’orario invernale e la ripresa delle lezioni la presenza dei mezzi di linea in Piazza Chiodo è ritornata immediatamente un argomento d’attualità, per gli spazi sempre più risicati dedicati ai bus e per il disagio che questi portano ai residenti della zona, che da tempo si lamentano per il rumore e i fumi di scarico delle vetture che attendono l’orario di partenza con il motore necessariamente acceso.

Le opzioni sul tavolo di Atc esercizio, come detto, sono poche e nessuna convince più del trasferimento in Via Diaz, con tanto di inversione del senso di marcia. L’arteria che collega Via Chiodo e Viale Italia, per la quale in passato era stata immaginata una destinazione pedonale (per non parlare della possibilità di ospitare una delle rampe di accesso alla piazza sospesa, progetto poi ritornano nel cassetto), sarà quindi a senso unico verso il viale a mare e resta da vedere quanti degli attuali stalli per residenti dovranno lasciare spazio alle piazzole di sosta delle corriere. Il traffico non dovrebbe subire particolari ripercussioni, visto che la maggior parte dei mezzi una volta svoltato verso l’arsenale, peraltro senza interferire con il flusso veicolare già regolato dal semaforo per i pedoni, proseguirà lungo Viale Amendola per andare verso Piazza Cavour e poi proseguire per la Val di Vara.

Se l’esito positivo della simulazione sarà confermato Atc esercizio attenderà l’ufficializzazione degli orari di chiusura delle scuole e avvierà l’iter per l’inserimento di Via Diaz nel piano del Trasporto pubblico locale. A quel punto non rimarrà che attendere la tracciatura della segnaletica orizzontale e l’installazione di quella verticale, compreso un semaforo nell’intersezione con la pista ciclabile.

