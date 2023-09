Al via Lerici legge il mare, omaggio al comandante Moscato per la Medaglia mauriziana al merito

Si è aperta questo pomeriggio in Piazza Garibaldi l’undicesima edizione di Lerici Legge il Mare, organizzata dalla Società marittima di mutuo soccorso di Lerici in collaborazione con Comune e Stl. A introdurre l’edizione 2023 dell’ormai tradizionale manifestazione dedicata alla letteratura e alla cultura marinare, il presidente della Marittima, Bernardo Ratti, il sindaco, Leonardo Paoletti, il consigliere delegato alla Cultura, Lisa Saisi, Lucrezia Ricci, della Libreria Ricci. Taglio del nastro affidato a padre Gianluigi Amelio, della parrocchia di Gaggiola e della Stella Maris, che ha impartito la benedizione alla manifestazione. Nel corso dell’apertura, ha portato il suo saluto anche il neo comandante della Capitaneria di porto della Spezia, capitano di vascello Alberto Battaglini, ed è stato reso omaggio al comandante dell’Ufficio marittimo lericino della Guardia costiera, maresciallo Francesco Moscato, per aver ricevuto la Medaglia mauriziana al merito per i dieci lustri di carriera militare, conferita su decreto del presidente della Repubblica. Nella circostanza il sindaco Paoletti ha letto la comunicazione fatta pervenire dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.

