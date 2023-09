Asl, a Savona torna cureSIcure: camminata non competitiva e attività in piazza per tutti

Savona. Il 17 settembre a Savona torna la manifestazione cureSIcure, organizzata da ASL 2 in occasione della V “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, promossa dal Ministero della Salute, dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Per questa edizione ASL 2 ha voluto coinvolgere il più possibile la cittadinanza, forte del claim/slogan scelto dalla World Health Organization (WHO) per quest’anno: (“Engaging Patients for Patient Safety”) per evidenziare quanto sia importante il coinvolgimento attivo dei pazienti, dei familiari e della comunità nel garantire sicurezza dell’assistenza.

