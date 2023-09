Camogli: caso di Dengue dopo puntura di zanzara; subito disinfestazione. I sintomi

A Camogli è appena terminato un intervento in via Lorenzo Bozzo, a seguito di una nota urgente pervenuta ieri sera da Asl3 al Comune che segnalava un caso di Dengue (durante la fase virenica da 2 a 7 giorni dalla puntura) di una persona che dal 22 al 25 agosto ha soggiornato nella via.

“Oggi ho emesso un’ordinanza per un intervento in alcune vie cittadine, che dovrà essere effettuato dai proprietari, di prevenzione e controllo su possibili focolai larvali con particolare attenzione ai tombini e ai punti di ristagno di acqua e umidità. Abbiamo iniziato da via Bozzo, con l’ausilio della polizia municipale, in un orario che non prevedesse il passaggio dei bambini dell’asilo – spiega il sindaco Giovanni Anelli – E l’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione ai piccoli ristagni di acqua, come ad esempio i sottovasi, che è opportuno svuotare”.

