Chiavari: “Luzzati, il buon senso dovrebbe battere la logica dei numeri”

Da Paola Boglione, presidente consiglio di istituto liceo artistico Luzzati

Visti gli articoli usciti in questi giorni su varie testate, riguardo gli accorpamenti che città metropolitana dovrà fare recependo le indicazioni contenute nella legge di stabilità per il ridimensionamento del numero dei dirigenti scolastici, in qualità di presidente del Consiglio di Istituto del liceo artistico Luzzati di Chiavari, ma soprattutto anche come genitore che da otto anni vive le vicissitudini di questa scuola, avendola frequenta entrambi i miei figli, ritengo doveroso fare alcune precisazioni.

Che il Luzzati fosse destinato ad essere accorpato ad un altro istituto è ormai noto da anni. Negli ultimi tre, da quando faccio parte del Consiglio di Istituto, ne abbiamo discusso in varie riunioni e come detto pubblicamente dalla dirigente durante l’incontro che si è tenuto lunedì in città metropolitana con tutte le scuole, i sindacati ed i Comuni, per noi la prima scelta è sempre stata l’unione al Liceo Marconi-Delpino, così che tutti i Licei di Chiavari fossero gestiti insieme in loco dallo stesso preside, cosa che abbiamo sperimentato già in maniera proficua lo scorso anno scolastico con la reggenza da parte della professoressa Salmoiraghi.

Già con il preside Spaccini se ne era parlato e lui aveva chiesto che venissimo uniti al Marconi Delpino, che però, causa eccessivo numero degli alunni, sarebbe stato diviso in due. Tale scelta non era stata accolta.

A nostro avviso l’unione con il Marconi Delpino sarebbe logisticamente e anche organizzativamente la scelta migliore, anche se ben comprendiamo che i numeri degli alunni e dei docenti diventerebbero decisamente alti. In questi due anni la dirigente ha brillantemente dimostrato di poter gestire la situazione, e oltretutto ci sarebbe anche un risparmio economico in quanto svolgerebbe lo stesso lavoro fatto in questi 2 anni senza l’ulteriore retribuzione come reggente.

