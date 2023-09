Dal Parentucelli Arzelà alla Normale di Pisa: l’amegliese Matteo Manfredi ce l’ha fatta

Matteo Manfredi, un giovane diplomato con il massimo dei voti al Liceo scientifico ‘Parentucelli Arzelà’ di Sarzana, ha vinto la selezione per entrare in Fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, una delle istituzioni accademiche più rinomate e competitive d’Italia. Matteo, che ha 18 anni e vive ad Ameglia, ha sempre coltivato una grande passione per le scienze e in particolare per la Fisica, tanto da ottenere lo scorso anno scolastico il terzo posto al concorso nazionale di Fisica a Senigallia. Il suo sogno era di studiare alla Normale, dove ora potrà seguire un percorso di istruzione di alto livello e confrontarsi con docenti e studenti di prim’ordine.

Lo studente amegliese è uno dei 32 ammessi su circa 250 candidati, un risultato eccezionale che lo riempie di orgoglio e gioia. “Sono molto contento – dice – di aver affrontato positivamente una sfida difficile ma appassionante. Ringrazio i miei genitori, la mia classe VB e i miei insegnanti a cui devo tanto, in particolare il professore di Fisica e Matematica Mariano Bernazzani. Pensavo fosse impossibile entrare alla Normale di Pisa e invece ce l’ho fatta. La mia ambizione? Per il momento sto cercando di tenere la mente aperta”.

