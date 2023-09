Fine settimana all’insegna del maltempo: scatta l’allerta gialla sulla Liguria

Genova. Peggiorano le condizioni meteo in Liguria, e per la giornata di sabato 16 settembre è stata emessa un’allerta gialla in vigore dalle 8 alle 16.

Nel corso della giornata di sabato, infatti, una vasta perturbazione interesserà l’Europa ed il Mediterraneo occidentali. Tale configurazione potrebbe portare condizioni di spiccata instabilità anche sulla Liguria, con formazione di strutture temporalesche localmente intense che potrebbero interessare il territorio regionale in maniera disomogenea. Arpal ha però sottolineato che lo scenario è ancora molto incerto, e necessiterà di essere seguito e aggiornato con l’avvicinarsi della perturbazione. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

