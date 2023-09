Il nuovo tour di Solenghi/Govi riprende da Monterosso

Tullio Solenghi fa il bis nell’estate monterossina. Dopo aver fatto da mattatore, tra omaggi e aneddoti, nel corso della serata dedicata ad Ettore Cozzani a Buranco a luglio, l’attore è pronto a calcare il Molo dei Pescatori di Monterosso che il 22 settembre diverrà il palco per la commedia I maneggi per maritare una figlia, spettacolo che dal debutto di un anno fa ha registrato ovunque il tutto esaurito. Qui Solenghi è regista e protagonista.

“Tornerò con il cast al completo – aveva annunciato in quel di Buranco – con una straordinaria Elisabetta Pozzi nei panni della Giggia, trucco e parrucco”. Giggia è la moglie di Steva, uomo mite impegnato assieme alla moglie nella ricerca di un “buon partito” per l’unica figlia Metilde, interpretato da Solenghi. Il ruolo fu interpretato da Gilberto Govi in modo iconico, così la trasformazione di Solenghi in Steva è la trasformazione di Solenghi in Govi.

“Non c’era altro modo per portare in giro lo spettacolo se non diventando Govi”, come una maschera tipica della comicità ligure. Con deferenza, aveva specificato nella serata monterossina, data la fascinazione che viene da lontano: “Quando ero ragazzino stavo giocando in piazza quando arrivò la notizia che Govi era a pranzo in un ristorante con la moglie. Ci precipitammo da lui. Fu molto paziente. Lo ricordo ancora”.

