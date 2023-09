In Confartigianato crso per tatuaggi, piercing e trucco semi-permanente

Confartigianato La Spezia organizza il corso per l’acquisizione dei requisiti igienico-sanitari per tatuatori e tpc (trucco permanente cromatico per l’estetica) e piercing con avvio il prossimo 2 ottobre, della durata di 30 ore (20 ore di teoria presso la sede Confartigianato in Via Fontevivo, 19, alla Spezia ed in 10 di esercitazioni pratiche presso studi professionali). Il corso è un elemento essenziale e imprescindibile per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nella normativa regionale con il fine di acquisire adeguate conoscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione e si propone di formare gli operatori in materia di strumentazione e di sterilizzazione, di acquisizione del consenso informato e di adeguamento a norma dei locali. Il conseguimento di tale attestato consente l’avvio dell’attività di piercer e tatuatore.

Per svolgere un’attività in proprio di trucco permanente o semipermanente invece è indispensabile avere la qualifica di estetista oppure lavorare alle dipendenze di un’attività già in essere. Le ore di assenze concesse per l’ammissione all’esame finale sono il 10% delle ore totali del corso. L’esame consisterà in una prova scritta (questionario a risposte multiple) e/o in un colloquio ed una prova pratica igienico-sanitaria. La Regione Liguria rilascerà un attestato di frequenza valido ai fini delle normative vigenti a coloro che supereranno l’esame. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’Ufficio Formazione Confartigianato al numero di telefono 0187286604 (dott.ssa Eleonora Landi) – e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

