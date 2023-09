Morto a 91 anni il pittore e scultore colombiano Fernando Botero. Grande amore per l’Italia e la “sua” Pietrasanta

Lutto nel mondo dell’arte. Fernando Botero, celebre pittore e scultore colombiano, è morto venerdì 15 settembre a 91 anni nella sua casa del Principato di Monaco. Ha raggiunto la notorietà internazionale per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia è stata confermata dal presidente della Colombia, Gustavo Petro. Famoso in tutto il mondo per le sue opere raffiguranti personaggi che potremmo definire “formosi”, è stato nominato nel 2001 cittadino onorario della città di Pietrasanta, in Versilia. L’artista, del resto, sembra avere antiche origini italine. Nel lontano 1780 i fratelli Giuseppe e Paolo Botero dal porto di Genova partirono per Medellin. Botero ha realizzato diverse opere nelle fonderie artistiche del territorio e nei laboratori della zona. Proprio a Pietrasanta ha acquistato una casa, sotto la famosa Rocca, assolutamente inconfondibile: basta cercare un tetto sormontato da un gallo in bronzo con le ali protese verso l’alba.

