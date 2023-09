Morto il serpente a due teste trovato in valle Scrivia

Genova. “Morto il serpente Coronella a due teste ritrovato in Liguria”. Ad annunciarlo è stato Ugo De Cresi, osservatore naturalista e coordinatore del gruppo Zampe Libere, che ha spiegato che a causare la morte sono state “le gravi malformazioni congenite e la non alimentazione”.

Il serpente, un esemplare di Coronella austriaca, un colubride assolutamente non pericoloso per l’uomo e molto diffuso in Liguria, era stato trovato il 29 agosto in valle Scrivia, tra Casella e Montoggio, da un membro del gruppo Zampe Libere: “Il rettile appariva in gravi condizioni neuromotorie, non aveva istinto di fuga e si muoveva a fatica – spiega la nota descrittiva diffusa da De Cresi – Nella settimana successiva sono stati rinvenuti due esemplari probabilmente appartenenti allo stesso parto, un individuo morto con segni predatori e un esemplare vivo subito fuggito. Entrambi avevano dimensioni di lunghezza e diametro copie rispetto al bicefalo”.

» leggi tutto su www.genova24.it