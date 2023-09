Palazzo Ducale, oltre 7500 libri sulla storia di Genova in omaggio ai visitatori

Genova. Grazie alla donazione di Fondazione Carige e all’accordo con Palazzo Ducale, più di 7.500 preziose pubblicazioni saranno infatti a disposizione del pubblico e dei cittadini che potranno così approfondire la storia della propria città e della propria regione. I libri sono già in distribuzione anche presso la biglietteria di Palazzo Ducale e nello spazio “Ducale 451”, l’angolo Book crossing allestito davanti all’ingresso della Sala del Munizioniere.

Si tratta della collana in cinque volumi Storia di Liguria, curata da Gabriella Airaldi, che ripercorre le tappe della storia ligure dalle origini – è di Esiodo la più antica menzione scritta del popolo ligure – fino al 1970, passando per il periodo in cui i Liguri divennero protagonisti di un’espansione che li vide ugualmente presenti dalla Cina fino alle isole atlantiche. E poi il Siglo de los genoveses in cui Genova divenne una potente centro finanziario e culturale, l’epoca di Mazzini e di Garibaldi, il ruolo nel nuovo Regno d’Italia, il dinamismo dell’attività portuale, il periodo della ricostruzione.

» leggi tutto su www.genova24.it