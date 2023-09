S. Esposito: “Oggi una grande prestazione, ma gli episodi non ci girano a favore”

“Oggi si può parlare di un’altra prestazione rispetto a quella con il Como”. A parlare nel post partita è anche Salvatore Esposito, che commenta il terzo ko di fila dello Spezia, sottolineando però gli aspetti positivi della serata del Penzo. “Siamo stati aggressivi, con voglia di vincere, è un periodo dove gli episodi non ci girano a favore. Dobbiamo lavorare, ma questo da oggi deve essere un punto di partenza. Ho visto una grande prestazione mia e dei miei compagni. È una cosa da salvare, come gli applausi dei tifosi alla fine: hanno fatto un lungo viaggio per sostenerci, se restiamo uniti quando ci sarà da festeggiare sarà tutto più bello”.

Lo Spezia sta mancando in zona gol: “La partita dice questo, abbiamo creato tantissimo e se non abbiamo finalizzato non solo gli attaccanti devono essere più cinici. Dobbiamo essere più bravi a non prendere gol”, prosegue Esposito, che poi si proietta alle prossime due partite, in casa: “Dire che giochiamo in casa è un po’ uno scherzo perché giochiamo a Cesena senza tutto il nostro pubblico e non ci avvantaggia. Ma non cerchiamo alibi, abbiamo due partite da cui dobbiamo tirare fuori il massimo perché sappiamo il campionato che vogliamo fare. La B è così, basta vincere due partite per ricreare entusiasmo e ripartire”, conclude.

