Infiltrazioni fresche in quota rinnovano condizioni d’instabilità, più marcate nelle ore centrali nell’entroterra dove sono probabili temporali sparsi fino a moderati; sulla costa cielo in prevalenza soleggiato; in serata nuvolosità in aumento.

TEMPERATURE: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com