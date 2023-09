Sport e infrastruttre, altri 552 mila euro per lo stadio di Sestri Levante

Genova. Regione Liguria ha stanziato ulteriori 522mila euro, parte del Fondo Strategico Regionale 2023 -2025, per finanziare i lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. L’intervento di restauro permetterà allo stadio di rispettare i criteri infrastrutturali, di sicurezza, funzionali e sportivi necessari per ottenere l’idoneità al campionato di calcio della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il nuovo stanziamento da 522mila euro, accompagnato da 90mila euro stanziati dal comune di Sestri Levante, coprirà le spese per il secondo lotto di lavori. Il contributo si va a sommare ai circa 1,71 milioni già stanziati dalla Regione e ai 80mila euro stanziati dal comune di Sestri Levante per il primo lotto di lavori, portando le somme investite per il potenziamento infrastrutturale oltre 2 milioni e 400mila euro. Alla somma si aggiungono 500mila euro, sempre da parte del Comune, per il rifacimento del manto erboso, portando a quasi 3 milioni di euro l’investimento complessivo per l’infrastruttura.

