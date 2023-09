Tante emozioni per il Torneo Locanca Alinò

E’ cominciata a suon di gol e tante emozioni la fase a gironi della 48^ edizione del torneo calcistico over 45 Locanda Alinò in svolgimento sul sintetico a sette dell’Arci Pianazze. Per il passaggio alle semifinali l’unica al momento certa è la formazione dei Commercialisti mentre per le altre tre regna l’incertezza. Negli incontri si sono distinti Andrea Bruzzese (Brigola), Modica Alberto (Granfrutta), Locori Gabriele (Commercialisti), Cozzani Igor (Picchi). Nelle fasi preliminari erano state eliminate la carrozzeria La Pianta, Baldini Hi Fi, Immergas Casoni, Panificio Stradini e Salumificio Pignone.

Oltre all’artistico trofeo dell’Incisoria Pallone offerto dai fratelli Ciro e Beppe del locale di v. del Molo premi speciali e di rappresentanza saranno offerti da Banca Fideuram, Cantine Bosoni, Ass.ni Generali, Frantoio Lucchi, ristorante Pin Bon, La Pia, Monbat Italy Ottica Damiani e Omar Racing oltre ai trofei Fair-Play a ricordo del ristoratore Antonio Canese e dei giornalisti Paolo Rabajoli e Fulvio Magi da sempre vicini alla manifestazione di fine estate.

Ecco i risultati dei primi incontri

girone A

Bar Picchi – Vecchie Glorie 5-1

Brigola – Bar Picchi 3-2

girone B

Commercialisti – Masini All Star 5-2

Commercialisti – Gran Frutta 6-1

