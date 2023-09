Una testata in faccia per strappare la collanina: arrestato il rapinatore seriale degli autobus

Genova. La Polizia di Stato ha tratto in arresto, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Genova, un ventunenne per il reato di rapina aggravata, consumata il 12 luglio scorso, alle ore 17 circa, a bordo di un autobus della linea urbana .

La vittima, una signora ultrasessantacinquenne, nella denuncia sporta presso gli Uffici del Commissariato di Prè ha riferito che, mentre viaggiava seduta al centro del bus, un uomo l’ha colpita al volto con una testata e le si buttato addosso riuscendo a strapparle dal collo una collana d’oro del valore di circa 2mila euro, dopodiché è sceso dal mezzo prima che lei, frastornata dal colpo, riuscisse ad accorgersi della sottrazione. Trasportata presso un pronto soccorso cittadino, è stata giudicata guaribile in tre giorni per trauma cranico non commotivo.

» leggi tutto su www.genova24.it