Venere e San Terenzo chiuse, Paoletti: “Lerici ha diritto a risarcimento, ci siamo bruciati settembre”

“Siamo ancora in attesa degli esiti degli esami degli ultimi campionamenti eseguiti dall’Istituto superiore di Sanità, probabilmente ormai andremo alla prossima settimana. Vorrei precisare che i divieti interessano un’estensione di spiagge che non corrisponde all’estensione del problema, ormai è stato individuato come un problema interno soprattutto ai canali, in particolare a quello della Venere Azzurra”. Così oggi pomeriggio il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, all’inaugurazione dell’undicesima edizione di Lerici legge il mare. Lo scorso 2 settembre la chiusura in via cautelativa delle spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo paese, oggetto di indagini sulla presenza di rotavirus.

“Intanto si andrà a circoscrivere la problematica e a riaprire in sicurezza le spiagge – ha spiegato il primo cittadino -. Tutta la parte della sabbia non ha nessuna presenza di virus, il problema è limitato e circoscritto alla parte umida della sabbia che scende dai canali; già una mia ordinanza del 2016 obbliga a rimanere a due metri di distanza dai canali, ci sono i cartelli, ci sono i cordoni, ma andremo a rafforzare questa separazione”.

“Il tema – ha aggiunto Paoletti dalla tensostruttura di Piazza Garibaldi – è quello di uno sversamento fognario. In passato ho già querelato Acam per questi reati di inquinamento. Questa mattina ho avuto un incontro con il procuratore della Repubblica, l’amministrazione sta lavorando con la Procura per individuare le responsabilità”. E ha concluso: “È chiaro che Lerici avrà diritto a un adeguato risarcimento del danno da parte di chi ha provocato tutto questo. Abbiamo già incaricato due avvocati e stiamo lavorando con la procura per individuare le responsabilità. Una situazione che non ci voleva, la stagione stava andando per il meglio, un settembre pieno di sole che invece ci siamo bruciati per colpa di inadempienze che ormai conosciamo e che prima o poi dovranno finire. Mi auguro di aver dato un segnale forte con la prima querela; ora c’è una nuova querela, contro ignoti, si sta aprendo un nuovo procedimento penale”.