Alassio, il bilancio della stagione della polizia locale. Melgrati: “Diversi allarmismi sui social infondati, territorio presidiato”

Alassio. E’ tempo di bilanci per la polizia locale di Alassio in relazione ai servizi operativi che sono stati organizzati per la stagione estiva che in questi giorni volge al termine.

Venerdì 15 settembre è in programma l’ultimo dei 75 turni serali (con servizio fino alle 01.30) programmati nel corso dell’estate e che hanno visto l’alternarsi di tutto il personale a disposizione: “Abbiamo efficentato e ringiovanito l’organico – dice il comandante Francesco Parrella – facendo scendere dopo tantissimi anni l’età media sotto i 40 anni, e senza alcuna limitazione fisica. E’ stato un grande risultato, che se da un lato limita un pochino l’esperienza, dall’altro fornisce rinnovato entusiasmo al nostro servizio quotidiano”.

» leggi tutto su www.ivg.it