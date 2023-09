Calcio/ Notte magica per il Sestri: un gol di capitan Pane ed Entella battuta

Il Sestri trova i primi tre punti in Lega Pro nella sfida più sentita di tutto il campionato, il derby contro la Virtus Entella: finisce 0-1 con il gol realizzato da Pane bravo a superare Parodi e infilare De Lucia.

Una sfida giocata davanti a oltre 4000 persone (più di 1000 da Sestri) e sotto la pioggia caduta nel secondo tempo in cui la formazione allenata da Barilari dopo un inizio timoroso in cui ha rischiato di andare sotto al 7’ quando Zamparo manda alto, al 17’ al primo affondo arriva la rete di capitan Pane. I chiavaresi non riescano a reagire almeno fino al 33’ quando Santini calcia a lato.

