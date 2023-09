Calcio/ Un ottimo Genoa tiene testa al Napoli: al Ferraris è 2-2

Il Genoa vede sfumare la vittoria contro il Napoli nonostante una grande prestazione: al Ferraris finisce 2-2. Una buona partita da parte dei rossoblu che muovono la classifica portandosi a 4 punti dimenticando il ko della scorsa settimana a Torino. Gilardino cambia modulo passando al 4-4-2 con l’esordio di De Winter e Martin al posto di Vasquez con la coppia d’attacco Gudmundsson e Retegui.

Il Genoa nel primo tempo ha le occasioni migliori per sbloccare la partita: al 6’ con Gudmundsson che manda alle stelle ma in posizione di fuorigioco, poi con Retegui al 39’ e la risposta di Meret in corner. Al 41’ il gol dell’1-0 con tap in di Bani su colpo di testa di De Winter.

