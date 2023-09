Genoa, Gilardino: “Partita importante, abbiamo dimostrato di esserci”

Genova. Non è arrivata la vittoria in casa, ma di sicuro il Genoa ha dimostrato che la brutta sconfitta contro la Fiorentina nella prima giornata è stata solo una parentesi. Dopo le prime quattro partite “terribili” (Fiorentina, Lazio, Torino, Napoli), il Genoa ha conquistato quattro punti con tanti rimpianti per com’è andata a Torino e come è maturato il risultato stasera.

Se qualcuno poteva avere qualche dubbio, dopo stasera è stato spazzato via: il Genoa in questa Serie A ci sa stare eccome, è squadra che, esclusa la falsa partenza con la Viola, ha ritrovato subito una certa compattezza anche se ancora non per tutta la partita e soprattutto di fronte a un avversario come i campioni d’Italia.

