‘Ndrangheta in Liguria, per il boss 82enne Francesco Nucera (condannato a quasi 8 anni) altri 9 mesi di sorveglienza speciale

Genova. Francesco Nucera, il boss di 82 anni condannato a sette anni e 10 mesi per associazione a delinquere di tipo mafioso, detenzione di armi, traffico illecito di rifiuti e truffa nell’ambito dell’inchiesta “I conti di Lavagna”, non si è pentito e mentre era sottoposto a sorveglianza speciale ha continuato a frequentare pregiudicati. Per questo dovrà essere sottoposto ad altri nove mesi di misura di prevenzione. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza.

L’indagine della squadra mobile aveva disvelato la presenza della ‘Ndrangheta nel Tigullio, coinvolgendo anche politici.

Oltre a dover scontare la pena in carcere, i giudici avevano comminato anche un anno di sorveglianza speciale che scadrà a ottobre. Ma il giudice di Sorveglianza ha disposto di prolungarla per altri nove mesi.

