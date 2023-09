Bra. “Stiamo favorendo la nascita di progetti per la sterilizzazione farmacologica della popolazione di cinghiali” utilizzando “ormoni che funzionano come la pillola anticoncezionale nell’essere umano”. Lo ha detto il commissario straordinario alla peste suina africana, Vincenzo Caputo, intervenendo a Bra (Cuneo) in occasione di Cheese.

Si tratta, ha aggiunto Caputo, di ormoni “specie-specifici: significa che, se anche un altro animale li ingerisse, non succederebbe niente”.

