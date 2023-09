Portofino: sos per un capriolo con una zampa rotta, ma era una capra in ottima salute

A Portofino ci sono più famiglie di capre che vivono allo stato brado nel parco. Spesso si avventurano sulle scogliere a picco sul mare dove, agili come stambecchi si muovono, senza timore. Oggi al centralino dei vigili del fuoco è arrivata una telefonata allarmata: su una scogliera c’era un capriolo con una gamba fratturata e incapace di muoversi.

Verso le 15 i vigili del fuoco di Rapallo sono arrivati nel punto indicato; hanno visto l’animale, si sono avvicinati ma il quadrupede, che non era un capriolo bensì una capretta e non aveva nessun arto fratturato, all’arrivo dei salvatori, impaurito, ha spiccato una corsa ed in breve è sparito lungo il costone.

