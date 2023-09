Quando Spalletti gamba guizzante “violò” il silenzio stampa per parlare coi bambini del Fontana

Una settimana fa Luciano Spalletti ha esordito sulla panchina della Nazionale, un traguardo prestigioso cui aspira ogni allenatore di calcio. Il nostro mister, si sa, è stato un giocatore dello Spezia ma io lo ricordo ancor prima. Diventato frequentatore del Picco per motivi genitoriali, una domenica di fine estate fui spettatore di un match contro l’Entella dove giocava un centrocampista che palla al piede si faceva di buona lena la diagonale distinguendosi per la gamba guizzante e una criniera che gli svolazzava lunga su spalle e schiena durante il suo trotterellare vertiginoso. La capigliatura abbondante fa sorridere pensando all’immagine attuale ma simile sorte del crine è largamente condivisa.

Piacque al Picco e fu acquistato diventando un elemento portante di una squadra che dei tifosi sprugolotti popolò i sogni anche se poi tutti, come vuole il destino, terminarono inesorabilmente all’alba. Nella primavera di trentatré anni fa il Ministero Pubblica Istruzione, in accordo con le testate sportive nazionali, bandì un concorso per le terze medie del Bel Paese: fare un giornale di sport. Chi partecipò ricevette dei menabò di più pagine. Uguali nei palinsesti, differivano solo nel colore. Noi scartammo il bianco per scegliere il rosa ma avevamo il grosso problema di riempire quelle paginone. Qualcosa la tirammo fuori dalle imprese sportive del nostro Istituto, la Scuola Media Fontana del Canaletto. Tuttavia, per il resto eravamo a secco di idee fino a che i ragazzi che, professionisti o amatori, giocavano tutti al futbòl non pensarono a fare un’intervista ai giocatori dello Spezia.

