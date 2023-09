Rapallo: auto si ribalta in A-12; un ferito e immancabile coda

Poco prima delle 18 un’auto che viaggiava in A-12 in direzione sud, si è ribaltata per cause al momento ignote, nel tratto tra Rapallo e Chiavari. Un uomo giudicato in codice rosso, poi derubricato in giallo, ha subito diversi traumi. Visitato dal medico del 118, è stato trasferito dai volontari del soccorso di Rapallo al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo per mettere in sicurezza il mezzo e la polstrada per i rilievi di rito. Nel frattempo si è formata una lunga coda di auto.

