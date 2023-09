‘Santa’: straniera 52enne colpita da embolia dopo immersione nei fondali

Una turista straniera di 52 anni si è sentita male alle 16.30 circa quando, dopo avere effettuato una immersione nei fondali di Portofino, rientrava in albergo. I sintomi, che col passare del tempo si fanno più gravi, hanno fatto pensare alla stessa donna ad una embolia a seguito di una risalita troppo repentina in superficie, senza avere rispettato i tempi previsti dalle tabelle Odaglia che indicano i tempi per tornare in superficie in rapporto alla profondità raggiunta. La paziente, soccorsa dal 118 e dalla Croce Verde di Santa Margherita, è stata condotta in codice rosso al San Martino dove sarà trattata in camera di decompressione iperbarica. A seguire l’inchisra, essendosi il malore manifestato a terra, non sarà la Capitaneria di Porto, ma i carabinieri.

