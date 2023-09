Sarzana ringrazia i “nonni vigili” con una cerimonia a Palazzo civico

Sono stati invitati a palazzo civico dove il sindaco Cristina Ponzanelli, stamani, li ha ringraziati, uno a uno, per il prezioso servizio svolto sugli attraversamenti pedonali, il senso di responsabilità, lo spirito di servizio e di appartenenza alla comunità sarzanase.

Si tratta dei “nonni vigili” che, già da ieri, sono impegnanti, in maniera del tutto volontaria, sugli attraversamenti pedonali della nostra città per garantire, in collaborazione con la polizia locale, l’entrata e l’uscita in sicurezza degli studenti da scuola; con loro anche le accompagnatrici dei bambini che svolgono un servizio altrettanto prezioso e importante per i bimbi che prendono lo scuolabus.

