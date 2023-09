“Una taglia da 3 mila euro sui piromani”: illustrata in Regione la proposta di legge della Lega

Liguria. “Gli incendi devastano ogni anno grosse porzioni di macchia mediterranea nel nostro Paese. I roghi sono quasi tutti accomunati dalla matrice dolosa”. Lo dice in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai.

“La Lega in Liguria – spiega – ha depositato una proposta di legge, che ho avuto modo di illustrare in IV commissione ambiente e territorio, per alzare il tetto delle sanzioni fino a 10mila euro per chi appicca dolosamente incendi e istituire un premio in denaro di 3mila euro a chi fornisce informazioni utili a identificare i piromani. Si tratta di criminali che, senza alcun scrupolo, mettono in pericolo vite umane, animali, ambiente e il nostro territorio”.

