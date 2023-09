Va a casa dell’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: 25enne arrestato

Savona. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, intensificata dal Questore di Savona, i poliziotti delle Volanti del Capoluogo hanno arrestato un venticinquenne gambiano con l’accusa di aver violato la misura della “Sorveglianza Speciale, con divieto di soggiorno nel Comune di Savona”.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine per numerosi reati in materia di sostanze stupefacenti, e più volte espulso dal territorio nazionale, già in passato è stato denunciato ed allontanato dalla casa familiare e colpito dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

