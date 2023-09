Chiavari: via Rivarola, soccorso a persona, missione quasi impossibile

La concomitanza con la Festa dello Sport, ha reso difficoltosa, come è parso evidente a chi via ha assistito, l’operazione di soccorso ad un paziente abitante in via Rivarola a Chiavari. Doveva essere ricoverato, usando ogni cautela possibile affinché non subisse scossoni. Scale ripide e in alcuni punti strette, hanno quindi indotto i militi della pubblica assistenza a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Questi sono intervenuti con l’autoscala, per far scendere il malato dalla finestra, ma la contemporaneità con la Festa dello Sport ha reso complesse le operazioni, comunque portate a termine con la solita professionalità dai vigili del fuoco. Fortunatamente – ha osservato qualcuno – non c’erano mercatini nella stretta via poiché tutto sarebbe stato ancor più complicato. Fattori tuttavia di cui gli organizzatori di manifestazioni dovranno temere conto in futuro.

