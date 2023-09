Colpito da un malore alla guida, accosta e muore

Tragedia in strada, allo svincolo Seresa non lontano da Piazzale Ferro, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita. Stando a quanto riferito l’automobilista stava procedendo verso le gallerie, verso le 19, quando ha accostato e le altre auto hanno cominciato a superarlo. Uno scooterista ha notato il mezzo in un angolo a bordo strada, si è fermato e avvicinato all’abitacolo provando a chiamare il 55enne che però non ha mai risposto.

Intesa la gravità della situazione l’uomo di passaggio non ha esitato a chiamare i soccorsi e sul posto sono arrivati la Croce rossa della Spezia e Delta 1 del 118. Le manovre rianimatorie sono proseguite per oltre 50 minuti ma l’automobilista non si è più ripreso, presumibilmente colpito da un malore rivelatosi fatale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com