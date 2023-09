Gli azzurri di Battistella di scena al Foro Italico

Incredibile successo per l’arrampicata sportiva italiana e per il suo presidente lo spezzino Davide Battistella l’altra sera al Foro Italico di Roma dove è andata in scena la competizione europea di qualifica olimpica disciplina speed in un contesto unico davanti a più di 1500 spettatori.

“Uno vero spettacolo” ha dichiarato Giovanni Malagò presidente del coni presente alla manifestazione insieme all’amministratore delegato di sport e salute Diego Nepi con un messaggio anche del Ministro dello sport Andrea Abodi delegato dalla Presidente del consiglio Giorgia Meloni a presenziare al l’importante evento.

Gli atleti azzurri scesi in campo hanno cercato di strappare il secondo biglietto per Parigi 24 già in tasca del Presidente Battistella avendo vinto il campionato del mondo ad Agosto con Matteo Zurloni atleta fiamme oro ma purtroppo senza riuscirci ma con la consapevolezza di arrivare all’obbiettivo nella prossima primavera.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com