Infortunio durante la Beverino bike festival: giovane in codice rosso all’ospedale

Una brutta caduta durante il percorso, in prossimità di Memola in Val di Vara, durante la Beverino bike festival e una corsa all’ospedale. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi, verso le 11.30. Stando a quanto riferito un giovane atleta che stava partecipando alla manifestazione sportiva dedicata ai percorsi in mountain bike è caduto rovinosamente. La Croce bianca di Beverino era vicina e in una postazione di soccorso, al Trezzo, e l’ha raggiunto. Il giovane presentava anche diverse escoriazioni ma c’era il forte sospetto che potesse avere traumi più seri. Delta 1 del 118 è arrivata sul posto. Di lì a poco il giovane ha raggiunto il Sant’Andrea della Spezia, come detto, in codice rosso.

