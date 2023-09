La Sampdoria Primavera vince a Bologna con un super Tantalocchi

Bologna. L’arma del contropiede è da sempre un ‘atout’ micidiale. A voglia partire dal basso, quando si riesce a far volare un giocatore, a briglia sciolta sulla fascia, con un altro che lo affianca al centro, pronto a mettere in rete il suo traversone, il gioco è fatto e la Primavera blucerchiata, oggi lo ha fatto due volte…

La prima all’8°, quando il bisontino Polli si è involato sulla destra, per crossare in mezzo un perfetto assist per l’accorrente Alesi, capace di piazzare alle spalle del portiere felsineo la palla dello 0-1 esterno, dopo che i bolognesi avevano a lungo pressato i doriani nella loro metà campo e la seconda volta è arrivata al 93°, quando il Bologna era alla disperata ricerca del gol vittoria (aveva nel frattempo pareggiato nel corso del match), che invece è stato il Doria a trovare, con un altro veloce contropiede del subentrato Porcu, che – a sua volta – ha tagliato una veloce palla al centro, per l’appoggio in rete del 1-2 da parte di Chilafi.

