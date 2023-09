Lunedì con allerta gialla per temporali su tutta la Liguria

Dopo quella che si è chiusa stamani alle dieci fortunatamente senza particolari problemi, è stata emessa un’altra allerta gialla per temporali che sarà in vigore della 8 alle 17 di domani, lunedì 18 settembre. Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone invitando tutti i liguri a prestare la massima attenzione.

L’avviso, emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico, sarà in vigore su tutti i bacini, compreso quello Spezzino.

Intanto Arpal informa che il recente fronte precipitativo ha lasciato sulla Liguria cumulate di 11 mm in 15 minuti a Triora, 9 mm in 15 minuti a Genova – Fiumara, 9 mm in 15 minuti a Pian dei Ratti (comune di Orero) e 6 mm in 5 minuti a Genova – Castellaccio nella giornata di sabato.

Da segnalare anche un calo delle temperature nelle zone interessate dai fenomeni: nella giornata di sabato, a Genova – Centro Funzionale, il termometro segnava 28.4 gradi alle ore 16 mentre, alle ore 18, la temperatura era di 20.6 gradi. Anche a Imperia, la temperatura è passata dai 24.2 gradi alle ore 14.30 ai 20.8 alle ore 16.30. Per quanto riguarda i venti, sempre sabato pomeriggio, si sono verificate raffiche di 76.7 km/h a Fontana Fresca (comune di Sori) e 63.4 km/h al Porto di Lavagna.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com