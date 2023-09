M5S nelle piazze del savonese per raccogliere firme sul salario minimo e informare sul No al rigassificatore

Savona. In questo mese di settembre, il MoVimento 5 Stelle sarà presente nelle piazze e sui mercati nelle maggiori cittadine della provincia savonese per la raccolta firme a sostegno della petizione sul salario minimo di 9 euro l’ora.

“Quello del salario minimo è una priorità per tutti, perché il lavoro povero o la mancanza di lavoro, non è degno di un Paese civile – spiega la coordinatrice provinciale Stefania Scarone – Il salario minimo legale esiste già in 22 Paesi europei su 27 dove ha contribuito a far aumentare gli stipendi di chi veniva pagato meno. Introdurre una soglia minima di 9 euro all’ora significa che se in un contratto collettivo il minimo tabellare è fissato a 11 euro l’ora questo rimarrà cosi, invece in un contratto che preveda una paga oraria di 6 o 7 euro l’ora, essa sarà alzata a 9 euro”.

