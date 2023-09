Nuoto/ Master di Lavagna e australiani assieme, in una traversata a Sestri

Dal Lavagna 90 Nuoto

Domenica 17 settembre il gruppo Nuoto Master del Lavagna 90 ha accolto un gruppo di bravi nuotatori Master australiani per una nuotata in acque libere. Gli aussies australiani, invitati dall’Atleta del Lavagna 90 Carlo Bozzetti, si sono cimentati nelle acque del Tigullio in una piacevole nuotata partita da Sestri Levante nell’incantevole Baia del Silenzio, nuotando verso punta Manara. Scontato al ritorno a Portobello l’entusiasmo degli atleti australiani visto lo spettacolare scenario naturale rappresentato dal Golfo del Tigullio. Terminata la traversata si è concluso il tutto con l’assaggio della tradizionale specialità locale, la “focaccia genovese” particolarmente apprezzata dagli atleti australiani. “E’ un’iniziativa che sicuramente – ci comunica Carlo Bozzetti – vogliamo ripetere anche nei prossimi anni in modo che la passione del nuoto che ci accomuna, possa essere il collante che unisca i due emisferi del nostro pianeta con un propositivo scambio tra noi”.

